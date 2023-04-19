Ядерные угрозы РФ не сработают. НАТО продолжит поддерживать Украину — Столтенберг

Россия усиливает провокационную ядерную риторику, но это не остановит поддержку Украины со стороны НАТО.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 18-й ежегодной конференции Альянса по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.

По его словам, Россия стремится подорвать основы международной системы, игнорируя, нарушая или отказываясь от значительной части международных соглашений по контролю над вооружениями, которые удерживают мир в безопасности.

Так, Москва приостановила свое участие в новом Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также усиливает провокационную ядерную риторику, угрожая разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

— Это безответственные действия, направленные на то, чтобы удержать союзников по НАТО от поддержки Украины. Но они не сработают. Потому что пока мы серьезно относимся к российским угрозам, нас не запугать, — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг также добавил, что Россия является “самой непосредственной угрозой нашей безопасности”.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что чтобы стать членом Альянса, Украина сначала должна победить в развязанной РФ полномасштабной войне.

Источник: НАТО

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