Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Ядерные угрозы РФ не сработают. НАТО продолжит поддерживать Украину — Столтенберг

Ядерные угрозы РФ не сработают. НАТО продолжит поддерживать Украину — Столтенберг
Фото: Depositphotos

Россия усиливает провокационную ядерную риторику, но это не остановит поддержку Украины со стороны НАТО.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 18-й ежегодной конференции Альянса по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.

По его словам, Россия стремится подорвать основы международной системы, игнорируя, нарушая или отказываясь от значительной части международных соглашений по контролю над вооружениями, которые удерживают мир в безопасности.

Так, Москва приостановила свое участие в новом Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, не соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также усиливает провокационную ядерную риторику, угрожая разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

— Это безответственные действия, направленные на то, чтобы удержать союзников по НАТО от поддержки Украины. Но они не сработают. Потому что пока мы серьезно относимся к российским угрозам, нас не запугать, — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг также добавил, что Россия является “самой непосредственной угрозой нашей безопасности”.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что чтобы стать членом Альянса, Украина сначала должна победить в развязанной РФ полномасштабной войне.

Читайте также
В Украину прибыли первые бронированные машины М2 Bradley – Пентагон
броньовані машини М2 Bradley

Источник: НАТО

Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Россия, Україна
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вызвали посла для консультации. Реакция МИД Украины на встречу Лукашенко с Пушилиным
МЗС України
Встреча в Рамштайне: Украина будет просить у союзников ракеты и системы ПВО
ракета IRIS-T
Ночная атака дронов в Одесской области не имела последствий для энергосистемы — Укрэнерго
електроенергія
На войне погиб бывший нардеп Олег Барна
Олег Барна
Пока россияне издеваются над украинскими бойцами. Фотограф показал условия, в которых содержат пленных оккупантов
Ядерные угрозы РФ не сработают. НАТО продолжит поддерживать Украину — Столтенберг
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Будапештский меморандум был ошибкой? Почему соглашение не сработало
Ядерные угрозы РФ не сработают. НАТО продолжит поддерживать Украину — Столтенберг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь