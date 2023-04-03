Апрель, 03 в 16:19

Чтобы стать членом НАТО, Украина должна победить в развязанной РФ полномасштабной войне.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он заверил, что позиция военного блока по заявке Украины не изменилась и заключается в том, что наше государство в конечном итоге станет членом НАТО.

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– Позиция НАТО остается неизменной: Украина станет членом блока. В то же время мы все должны понимать, что главный фокус сейчас – гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое государство в Европе. Без победы Украины как независимого государства вопрос о членстве не будет иметь значения. Итак, первый шаг в направлении любых отношений Украины и НАТО – гарантировать, что Украина победит, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что именно поэтому союзники по НАТО оказывают нашей стране военную помощь. И на завтрашней встрече министров иностранных дел стран-членов блока будет обсуждаться дальнейшая поддержка.

Министры должны согласовать долгосрочную программу помощи. И речь идет не только о срочных потребностях Киева для защиты от полномасштабной агрессии РФ, но и о приближении Украины к НАТО путем внедрения реформ, продолжения модернизации оборонных институций (включая борьбу с коррупцией), перехода к натовским доктринам и стандартам вооружения.

– Мы смотрим, как развивать наши политические отношения с Украиной, как мы будем продолжать оказывать поддержку в проведении долгосрочных реформ… Все это приближает Украину к НАТО. Для НАТО важно демонстрировать, что двери альянса остаются открытыми, — объяснил Столтенберг.

Как известно, 30 сентября прошлого года президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО.

Киев хотел бы, чтобы процесс вступления проходил по примеру Финляндии и Швеции, минуя этап плана действий по членству.

В июле этого года в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на который Йенс Столтенберг пригласил Владимира Зеленского.

Источник: Twitter Йенса Столтенберга