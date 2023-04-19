Ядерні погрози РФ не спрацюють. НАТО продовжить підтримувати Україну – Столтенберг

Росія посилює провокаційну ядерну риторику, але це не зупинить підтримку України з боку НАТО.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.

За його словами, Росія прагне підірвати основи міжнародної системи, ігноруючи, порушуючи або відмовляючись від значної частини міжнародних угод з контролю над озброєннями, які утримують світ у безпеці.

Так, Москва призупинила свою участь у новому Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, а також посилює провокаційну ядерну риторику, погрожуючи розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

– Це безвідповідальні дії, спрямовані на те, щоб утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але вони не спрацюють. Тому що поки ми серйозно ставимося до російських погроз, нас не залякати, – наголосив генсек НАТО.

Столтенберг також додав, що Росія є “найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці”.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що аби стати членом Альянсу, Україна спершу має перемогти у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Джерело: НАТО

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