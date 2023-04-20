Парада не будет. Во временно оккупированном Севастополе отменили празднование 9 мая

Во временно оккупированном Севастополе вслед за Крымом отменили парад на 9 мая.

Об этом сообщают местные СМИ.

– Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, в связи с этим все планы подготовки будут пересмотрены, – сказал так называемый губернатор области Михаил Развожаев.

Напомним, на прошлой неделе глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов также объявил об отмене парада на 9 мая из соображений безопасности. Кроме того, об отмене парадов в честь Дня победы ранее заявили в Курской и Белгородской областях.

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