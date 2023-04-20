РФ готовится перебросить на оборонные позиции в Крыму около 400 военных – Генштаб ВСУ
Российское командование планирует переместить на оборонные позиции в Крыму около 400 военнослужащих срочной службы.
Перебросить оккупантов должны в район Владимировки.
Сейчас захватчики, которые должны усилить эти позиции, расквартированы на базе отдыха Долина скифов в Изюмовке.
Тем временем в оккупационных войсках, которые сосредоточены в Донецкой области, все больше желающих покинуть районы ведения боевых действий и вернуться в РФ.
Низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, имеют представители подразделений российского “добровольческого” формирования Невский.
По имеющейся в распоряжении Генштаба ВСУ информации, подавляют захватчиков значительные потери во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Настоящий Гладков