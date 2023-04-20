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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ готовится перебросить на оборонные позиции в Крыму около 400 военных – Генштаб ВСУ

Оборонні укріплення окупантів

Российское командование планирует переместить на оборонные позиции в Крыму около 400 военнослужащих срочной службы.

Перебросить оккупантов должны в район Владимировки.

Сейчас захватчики, которые должны усилить эти позиции, расквартированы на базе отдыха Долина скифов в Изюмовке.

Тем временем в оккупационных войсках, которые сосредоточены в Донецкой области, все больше желающих покинуть районы ведения боевых действий и вернуться в РФ.

Низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, имеют представители подразделений российского “добровольческого” формирования Невский.

По имеющейся в распоряжении Генштаба ВСУ информации, подавляют захватчиков значительные потери во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 421-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Настоящий Гладков

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