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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Параду не буде. У тимчасово окупованому Севастополі скасували святкування 9 травня

Парад в Севастополі
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Севастополі слідом за Кримом скасували парад на 9 травня.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

– Надійшла вчора ввечері від командувача Чорноморським флотом інформація про те, що Міністерство оборони РФ ухвалило рішення про непроведення параду в місті Севастополі, з огляду на це всі плани підготовки будуть переглянуті, – сказав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, минулого тижня глава анексованого Криму Сергій Аксьонов також оголосив про скасування параду на 9 травня з міркувань безпеки. Крім того, про скасування парадів на честь Дня перемоги раніше заявили в Курській і Бєлгородській областях.

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Військовий парад, Крим, Парад, Російська агресія, Севастополь
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