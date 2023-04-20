Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Параду не буде. У тимчасово окупованому Севастополі скасували святкування 9 травня
У тимчасово окупованому Севастополі слідом за Кримом скасували парад на 9 травня.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
– Надійшла вчора ввечері від командувача Чорноморським флотом інформація про те, що Міністерство оборони РФ ухвалило рішення про непроведення параду в місті Севастополі, з огляду на це всі плани підготовки будуть переглянуті, – сказав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.
Нагадаємо, минулого тижня глава анексованого Криму Сергій Аксьонов також оголосив про скасування параду на 9 травня з міркувань безпеки. Крім того, про скасування парадів на честь Дня перемоги раніше заявили в Курській і Бєлгородській областях.
Читайте такожРФ готується перекинути на оборонні позиції в Криму близько 400 військових – Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.