Попросил Столтенберга преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия – Зеленский

Нерешительность некоторых партнеров Украины тормозит принятие решения о предоставлении дальнобойного оружия и современной авиации, поэтому президент Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга помочь преодолеть эту сдержанность.

Об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции после встречи с ним в Киеве.

— Я попросил генсека помочь преодолеть сдержанность некоторых наших партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии и бронетехники. Торможение необходимых решений — это время, которое теряется для мира, и это жизни наших воинов, которые пока не получили необходимых оборонительных инструментов, — подчеркнул Зеленский.

Поэтому президент возлагает большие надежды на встречу в формате Рамштайн, которая состоится завтра, 21 апреля.

— Обсудим оружие, которое Украина ожидает, тренинг наших пилотов, дальнобойное оружие, — уточнил Зеленский.

Генсек НАТО в свою очередь заявил, что ожидает объявления дополнительной помощи.

— Нам нужно, чтобы все системы вооружений работали так, как надо. Есть потребность в боеприпасах, запчастях, ремонте. Будет обсуждение надлежащей работы уже имеющихся платформ, — добавил Столтенберг.

Глава Минобороны Алексей Резников, говоря об ожиданиях от Рамштайн-11 , заявил, что главным приоритетом Украины является быстрое создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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