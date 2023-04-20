Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Главным приоритетом Украины является быстрое создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

— Patriots, IRIS-T, NASAMS и МиГ-29 — это финальные, но не окончательные шаги на пути к этой цели. Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители натовского образца. Мы много раз слышали “нет, это невозможно”. Но я собственными глазами видел, как невозможное может стать возможным, — говорится в сообщении.

Министр отметил, что украинцы никогда не забудут, как смогли сохранить свет и тепло в домах прошлой зимой, благодаря сочувствию и помощи западных друзей.

В пятницу, 21 апреля, состоится очередное заседание в формате Рамштайн.

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил, что Украина будет просить у союзников западную авиацию и дальнобойные ракеты.

Читайте также
В ISW рассказали, почему РФ стала чаще обстреливать Украину дронами Shahed
дрон Shahed

Источник: Алексей Резников

Война в Украине, Истребители для Украины, Алексей Резников, Рамштайн, Україна
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине — ГУР
Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна
Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства
Leopard 2
Оккупанты наносят удары по Украине новой партией дронов — Гуменюк
Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна
В Кремле после вояжа Путина впервые упомянули о группировке Днепр: о чем это свидетельствует
Російський військовий
Отдавал приказ травить украинцев в газовых камерах. СБУ идентифицировала комбата Росгвардии
Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.04.2023)
Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (19.04.2023)
Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна
Уже собрали на дроны и бус: в Черкассах студенты разбирают ноутбуки ради ВСУ
Ремонт гаджетів
В КГГА рассказали, когда ожидают пик весеннего наводнения и как готовятся спасатели
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь