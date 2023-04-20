Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна

Главным приоритетом Украины является быстрое создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

— Patriots, IRIS-T, NASAMS и МиГ-29 — это финальные, но не окончательные шаги на пути к этой цели. Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители натовского образца. Мы много раз слышали “нет, это невозможно”. Но я собственными глазами видел, как невозможное может стать возможным, — говорится в сообщении.

Министр отметил, что украинцы никогда не забудут, как смогли сохранить свет и тепло в домах прошлой зимой, благодаря сочувствию и помощи западных друзей.

В пятницу, 21 апреля, состоится очередное заседание в формате Рамштайн.

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил, что Украина будет просить у союзников западную авиацию и дальнобойные ракеты.

Источник: Алексей Резников

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