Резников назвал приоритеты Украины на завтрашнем заседании Рамштайна
Главным приоритетом Украины является быстрое создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
— Patriots, IRIS-T, NASAMS и МиГ-29 — это финальные, но не окончательные шаги на пути к этой цели. Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители натовского образца. Мы много раз слышали “нет, это невозможно”. Но я собственными глазами видел, как невозможное может стать возможным, — говорится в сообщении.
Министр отметил, что украинцы никогда не забудут, как смогли сохранить свет и тепло в домах прошлой зимой, благодаря сочувствию и помощи западных друзей.
В пятницу, 21 апреля, состоится очередное заседание в формате Рамштайн.
Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сообщил, что Украина будет просить у союзников западную авиацию и дальнобойные ракеты.
Источник: Алексей Резников