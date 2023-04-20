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Валентина Летяк, редактор ленты

Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев — СМИ

Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев — СМИ
Фото: Depositphotos

СМИ сообщают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с визитом в Киев. Однако пока нет официального подтверждения.

Этот визит не анонсировался, очевидно, из соображений безопасности.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада обратилась к государствам-членам организации Североатлантического договора и ПА НАТО с призывом выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года относительно членства Украины.

В начале апреля Йенс Столтенберг заявил, що что позиция НАТО не изменилась — Украина станет членом Североатлантического альянса.

Новость дополняется…

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Київ, НАТО, Украина-НАТО
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