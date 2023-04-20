СМИ сообщают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с визитом в Киев. Однако пока нет официального подтверждения.

Этот визит не анонсировался, очевидно, из соображений безопасности.

Напомним, 10 апреля Верховная Рада обратилась к государствам-членам организации Североатлантического договора и ПА НАТО с призывом выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года относительно членства Украины.

В начале апреля Йенс Столтенберг заявил, що что позиция НАТО не изменилась — Украина станет членом Североатлантического альянса.

Новость дополняется…

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.