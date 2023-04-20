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Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев — СМИ
СМИ сообщают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с визитом в Киев. Однако пока нет официального подтверждения.
Этот визит не анонсировался, очевидно, из соображений безопасности.
Напомним, 10 апреля Верховная Рада обратилась к государствам-членам организации Североатлантического договора и ПА НАТО с призывом выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года относительно членства Украины.
В начале апреля Йенс Столтенберг заявил, що что позиция НАТО не изменилась — Украина станет членом Североатлантического альянса.
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