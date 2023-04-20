Украинские подразделения зенитных войск уничтожили 10 из 11 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, которые Украина выпустила на Востоке государства.

Об этом в ночь на 20 апреля в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Военные отметили, что этой ночью противник атаковал ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

— Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования Восток уничтожено 10 из 11 Shahed-136/131, — говорится в сообщении.

Военные призвали не использовать “символику Воздушных Сил или неуместные шутки для хайпа, создания мемов с летающими тарелками и прочего”.

— Мы продолжаем сражаться за наше небо и землю, и обязательно победим оккупанта, — говорится в сообщении.

Перед этим, по данным на 22:30, Воздушные силы информировали, что вспышки над Киевом были связаны с падением спутника или метеорита, информация о чем еще уточняется.

Напомним, 19 апреля жители Киева сообщили о громких звуках, после чего была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Днепре, где со временем сообщили о сбивании дронов иранского производства Shahed.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.