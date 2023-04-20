Українські підрозділи зенітних військ знищили 10 з 11 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, які Україна випустила на Сході держави.

Про це в ніч проти 20 квітня у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук.

Військові зазначили, що цієї ночі противник атакував ударними дронами та керованими авіабомбами.

– Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування Схід знищено 10 із 11 Shahed-136/131, – йдеться у повідомленні.

Військові закликали не використовувати “символіку Повітряних Сил чи недоречні жарти для хайпу, створення мемів із літаючими тарілками та іншого”.

– Ми продовжуємо битися за наше небо і землю, і обов’язково переможемо окупанта, – йдеться у повідомленні.

Перед цим, за даними на 22:30, Повітряні сили інформували, що спалахи над Києвом були пов’язані із падінням супутника чи метеорита, інформація щодо чого ще уточнюється.

Нагадаємо, 19 квітня мешканці Києва повідомили про гучні звуки, після чого була оголошена повітряна тривога.

Крім того, про звуки вибухів повідомлялось і у Дніпрі, де згодом повідомили про збиття дронів іранського виробництва Shahed.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.