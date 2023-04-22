Латвия пожертвует Украине все системы противовоздушной обороны Stinger, которые есть в ее распоряжении.

Об этом заявила во время встречи Контактной группы в Рамштайне министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

— Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и решила передать Украине все имеющиеся у нас зенитно-ракетные комплексы Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно быстрее, — сказала Мурниеце.

Она добавила, что все Stinger, которые были переданы на фронт в Украине, “это не только о свободе Украины, но и о безопасности Латвии”.

Министр обороны отметила, что это не означает, что Латвия полностью останется без переносных зенитно-ракетных комплексов. Зато у страны появятся более современные системы RBS, траекторию полета которых можно менять даже после выстрела.

Кроме того, Латвия продолжит реализовывать амбициозную программу подготовки украинских военных.

— Нашей целью было удвоить количество украинских солдат, прошедших подготовку в Латвии в этом году, по сравнению с 2022 годом. Сейчас мы видим, что сможем подготовить еще больше солдат Вооруженных сил Украины на разных уровнях. Я уверена, что до конца года Латвия подготовит почти 3 тыс. солдат Вооруженных сил Украины, — сказала министр обороны.

В то же время министр обороны Мурниеце подчеркнула, что Латвия вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по подготовке украинских солдат в Латвии.

Латвия передала Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger в феврале прошлого года, незадолго до начала полномасштабного вторжения России. Эти ракеты были очень полезными для Украины в отражении российской атаки.

На встрече в Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин выделил Латвию и Эстонию как страны, которые сделали наибольший вклад в борьбу Украины с оккупантами пропорционально своим возможностям.

— Вы показали, что страны доброй воли со всего мира отвергают жестокость и агрессию России. И многие из вас залезли глубоко в собственные карманы, чтобы помочь Украине. Некоторые из наших союзников, такие как Эстония и Латвия, пожертвовали Украине более 1% своего валового внутреннего продукта, — сказал он.

Напомним, 21 апреля состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн, где были обсуждены результаты предыдущих встреч и будущие потребности украинского войска для сопротивления агрессии России.

Источник: LSM

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