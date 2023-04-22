Латвія пожертвує Україні всі системи протиповітряної оборони Stinger, які є в її розпорядженні.

Про це заявила під час зустрічі Контактної групи в Рамштайні міністр оборони Латвії Інара Мурнієце.

– Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі наявні у нас зенітно-ракетні комплекси Stinger. Ми зробимо все можливе, щоб передати їх якнайшвидше, – сказала Мурнієце.

Вона додала, що усі Stinger, які були передані на фронт в Україні, “це не тільки про свободу України, але й про безпеку Латвії”.

Міністр оборони зазначила, що це не означає, що Латвія повністю залишиться без переносних зенітно-ракетних комплексів. Натомість у країни з’являться більш сучасні системи RBS, траєкторію польоту яких можна змінювати навіть після пострілу.

Крім того, Латвія продовжить реалізовувати амбітну програму підготовки українських військових.

– Нашою метою було подвоїти кількість українських солдатів, які пройшли підготовку в Латвії цього року, порівняно з 2022 роком. Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше солдатів Збройних сил України на різних рівнях. Я впевнена, що до кінця року Латвія підготує майже 3 тис. солдатів Збройних сил України, – сказала міністр оборони.

Водночас міністр оборони Мурнієце підкреслила, що Латвія разом з іншими союзниками працює над новою ініціативою щодо підготовки українських солдатів у Латвії.

Латвія передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger у лютому минулого року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці ракети були дуже корисними для України у відбитті російської атаки.

На зустрічі в Рамштайні міністр оборони США Ллойд Остін виділив Латвію та Естонію як країни, які зробили найбільший внесок у боротьбу України з окупантами пропорційно до своїх можливостей.

– Ви показали, що країни доброї волі з усього світу відкидають жорстокість і агресію Росії. І багато хто з вас заліз глибоко у власні кишені, щоб допомогти Україні. Деякі з наших союзників, такі як Естонія і Латвія, пожертвували Україні понад 1% свого валового внутрішнього продукту, – сказав він.

Нагадаємо, 21 квітня відбулось засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої як Рамштайн, де були обговорені результати попередніх зустрічей та майбутні потреби українського війська для спротиву агресії Росії.

Джерело: LSM

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