Во второй половине дня 21 апреля на американской авиабазе в Германии завершилось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, более известной как формат Рамштайн.

По итогам встречи Украина получит новую партию вооружения, хотя и не все, что ожидалось накануне саммита.

Это заседание Рамштайна стало 11-м, и на нем Киевом в очередной раз поднимался вопрос поставок современных самолетов западного образца. Впрочем, партнеры Украины пока не готовы принять такое решение.

К чему смогли прийти государства во время заседания очередной группы по обороне Украины — читайте в материале на Фактах ICTV.

Какие были приоритеты встречи

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что на этом Рамштайне ключевыми станут вопросы противовоздушной обороны, боеприпасов и средств поддержки.

По мнению главы Пентагона, сегодня Украине срочно нужна помощь в защите граждан, инфраструктуры и войск от угрозы российских ракетных ударов.

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что сегодня участники встречи проанализируют уже оказанную помощь, обсудят стратегию на текущий год и насущные потребности украинского войска.

Также, еще перед встречей стран-участников Рамштайна, президент Владимир Зеленский говорил, что ожидает от заседания “решений, которые будут отвечать довольно амбициозным перспективам на поле боя”. Украинский лидер, в частности, отметил необходимость обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами.

Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины как министр обороны Резников, так и президент Зеленский указывали на необходимость обеспечения украинских летчиков современной боевой авиацией.

Чего удалось достичь

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что во время заседания страны-партнеры Украины, а именно Германия и Польша, согласились создать центр по обслуживанию немецких танков Leopard в Польше.

Кроме того, в европейских странах будет продлено обучение украинских военнослужащих, как общим военным навыкам, так и освоению западного вооружения. Так, например, министр обороны США Ллойд Остин по итогам Рамштайна сообщил, что в Германии в ближайшие недели начнутся учения украинских экипажей на американских танках M1 Abrams. Ожидается, что к осени будет обучено около 250 танкистов, которые смогут пользоваться основными боевыми танками США.

Ллойд Остин также сообщил, что США ускорят поставки танков M1 Abrams в Украину в течение ближайших месяцев.

В целом, сообщил глава Пентагона, Украина получит 230 танков от западных партнеров.

— Коллективные усилия достигли огромных изменений на поле боя, потому что всего за несколько месяцев Контактная группа поставила более 230 танков, более 1550 бронированных машин и другого оборудования и боеприпасов, чтобы поддержать девять новых бронетанковых бригад, — сказал он.

Кроме того, Канада, которая также принимала участие в заседании, согласилась предоставить Украине оборудование для военных, а именно радиостанции, снайперские винтовки и мостоукладчики.

Ллойд Остин также сообщил, что Германия и Нидерланды согласились предоставить Украине минные тралы, топливозаправщики, транспортные средства и другое тяжелое оборудование. Остин не уточнил ни вид этой техники, ни ее количество.

Министр обороны Латвии также сообщила, что ее страна поставит Украине все ПЗРК Stinger, которыми располагает.

Участникам встречи также удалось достичь консенсуса по ракетам к средствам противовоздушной обороны. Примечательно, что именно о дефиците этих снарядов писала западная пресса, указывая, что эта информация стала публичной после утечки секретной документации из Пентагона.

— Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет к ПВО и другого тяжелого вооружения, — сказал Ллойд Остин.

Кроме обучения украинских танкистов, продолжатся учения и украинских операторов ПВО.

По итогам заседания глава Пентагона в очередной раз повторил, что западные партнеры будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет существовать такая потребность.

Украина получит самолеты?

Для Киева один из главных вопросов — достичь перелома в политической воле партнеров по поставкам Украине западных военных самолетов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который накануне заседания Контактной группы был в Киеве, говорил, что вокруг вопроса западной авиации все еще идет дискуссия.

По итогам этого Рамштайна Ллойд Остин, возглавляющий Пентагон, заявил, что Украина сейчас имеет большую потребность в усилении сил ПВО, с чем, по его словам, согласились другие участники встречи.

— Наиболее необходимыми сейчас для Украины являются наземные системы ПВО для того, чтобы обезопасить украинцев от российских массированных ракетных атак. Мы будем подчеркивать именно это. Это является приоритетом номер один в ближайшей перспективе, — сказал Остин.

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что вопрос о поставках F-16 является “политическим”.

— Решать его будет политическое руководство, — сказал он по итогам встречи.

Он повторил тезис американского министра обороны, что сегодня приоритетом в вооружении Украины являются средства противовоздушной обороны, а не истребители.

Достаточно ли этой помощи для контрнаступления ВСУ?

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире национального марафона Единые новости говорит, что сегодня информация о количестве тяжеловооруженной техники, которая есть на вооружении Украины, является засекреченной, поскольку тогда бы о мощности Украины на поле боя знал враг.

По его словам, эту ситуацию можно сравнить с предоставлением Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, по которым сначала отсутствовала информация, а потом выяснилось, что все эти ЗРК, переданные от Германии, США и Нидерландов, уже находятся на боевом дежурстве, защищая украинское небо.

В то же время Михаил Самусь говорит, что средства ПВО, которые имеет Украина, помогут уничтожать вражескую авиацию РФ на территории как оккупированного Крыма, так и России, не говоря уже о других временно захваченных оккупантами украинских территориях. Это, по его оценке, крайне важно при реализации контрнаступательных действий украинской армии.

По вопросу самолетов эксперт говорит, что для Украины истребители F-16 не являются заблокированными, хотя эта тема и займет месяцы или годы, поэтому сейчас во время контрнаступления вопрос авиации не является решающим.

По мнению Самуся, этот Рамштайн является своеобразным аудитом для стран-партнеров Украины. Во время встречи страны должны были обсудить то, “что планировалось с самого начала, какие были задачи осенью, зимой, и то, какие страны брали на себя какие обязательства”. В частности, на заседании, по мнению эксперта, страны подведут итоги “по номенклатуре и выводы относительно того, что еще добавить и где ускориться накануне весенне-летней кампании”.

— Когда мы говорим о Европе, то там всегда были и есть, наверное, определенные бюрократические, политические и бизнес-проблемы. Иногда они приводят к срыву. Вообще, в организации, где 50 участников, всегда есть проблематика управления, менеджмента и координации, хотя формат Рамштайн и является уникальным, — говорит эксперт.

По его словам, сегодня заседание Контактной группы должно было как раз принять вопрос о будущих потребностях Украины.

Говоря о контрнаступлении, генеральный секретарь НАТО, который также принимал участие в заседании Рамштайна, сообщил, что украинцы “готовы освободить еще больше территорий”.

— Я уверен, что теперь они смогут освободить еще больше территории. Один из главных вопросов сегодняшнего дня заключался в том, чтобы проанализировать все возможности, системы, запасы, которые нужны украинцам для того, чтобы иметь возможность отвоевать больше территории, — сказал он.

По словам генсека НАТО, целью Организации Североатлантического блока является то, чтобы Украина одержала победу над агрессией РФ и в будущем смогла сдержать и предотвратить новые нападения со стороны России.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.