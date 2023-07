В ожидании авиационной коалиции: что известно о Рамштайне-11 и приоритетах Украины

В пятницу, 21 апреля, на фоне подготовки Украины к контрнаступлению состоится уже одиннадцатое заседание в формате Рамштайн. Показательно, что в эти дни исполнится ровно год, как по инициативе США министры обороны стран-союзниц впервые собрались на подобную встречу.

Чего ждать от новой встречи 21 апреля – далее в материале.

Рамштайн-11: где состоятся переговоры

Переговоры в формате Рамштайн регулярны и проходят почти ежемесячно. Участники встречаются офлайн (на авиабазе в ФРГ и в других местах, например, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе) или онлайн.

Одиннадцатая встреча Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group) состоится 21 апреля в очном режиме на авиабазе Рамштайн в Германии. Начало переговоров – примерно в 11:00.

Украину будет представлять министр обороны Алексей Резников. В общей сложности ожидается участие около 50 стран мира. Также прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Около 11:00 Ллойд Остин выступит со вступительной речью. А на 17:30 запланирована совместная пресс-конференция главы Пентагона и Марка Милли.

Согласно сообщению Пентагона, участники Рамштайна-11 обсудят войну в Украине и скоординируют дальнейшие поставки “средств, необходимых для защиты от продолжающейся агрессии РФ”.

Украинская сторона на встрече уведомит союзников о ситуации на фронте.

Ключевым тезисом переговоров обычно является то, что союзники готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Перед каждым заседанием в формате Рамштайн страны-участницы анонсируют новые пакеты военной помощи. В этот раз Соединенные Штаты объявили о пакете на $325 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерийских систем HIMARS и артиллерийские снаряды.

А Нидерланды и Дания анонсировали поставку Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства (в дополнение к ранее анонсированным 100 машин Leopard 1). Правда, доставить их могут только в начале 2024 года.

Ключевые приоритеты и ожидания Украины

Судя по заявлениям представителей украинской власти, среди приоритетов Киева на Рамштайне-11 – системы ПВО и боеприпасы к ним, поставки бронетехники и снарядов для артиллерии, современные истребители, ракеты большей дальности.

Так, президент Владимир Зеленский на днях заявил, что ожидает от нового Рамштайна “основательных решений, которые будут отвечать достаточно амбициозным перспективам на поле боя”. Он подчеркнул, что союзники должны быть “максимально активными в обеспечении оружием и снарядами”, чтобы ускорить победу над РФ. Кроме того, Зеленский напомнил, что пока партнеры тянут время в вопросе оружия, украинские воины отдают свои жизни.

А в недавнем разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти президент поднял вопрос истребителей F-16, дальнобойного оружия и дополнительной артиллерии.

Приоритеты Украины накануне Рамштайна-11 наметил министр обороны Алексей Резников. Первоочередной задачей он назвал быстрое создание многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны. А для этого требуются современные истребители.

Ранее Резников сообщил, что, помимо защиты неба, приоритетами Украины на Рамштайне-11 также являются: создание “бронированного кулака” и обеспечение боеприпасами.

По данным Голоса Америки, во время недавнего визита в США украинский премьер Денис Шмыгаль на встрече с Ллойдом Остином напомнил, что Украина нуждается в истребителях F-15 и F-16 и ракетах большей дальности.

В Воздушных силах ВСУ заявляли, что ожидают от следующего Рамштайна “хороших новостей о самолетах”, что позволило бы делать шаги по обучению пилотов, техников и офицеров боевого управления.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучивал пять приоритетов по вооружению накануне Рамштайна-11: снаряды; беспилотная авиация; ракеты повышенной дальности; современная авиация – американские истребители F-16 и штурмовики А-10; ремонтная база и логистика.

Что будет рассматривать Рамштайн-11

Следует понимать, что формат Рамштайн – это встреча, на которой, по сути, объявляют решения, уже принятые правительствами стран-участниц. На утверждение поставок того или иного вооружения влияют его стоимость и наличие, сложность обслуживания, внутриполитические факторы.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV отметил, что главными темами на Рамштайне-11 будут потребности украинской армии перед контрнаступлением. Речь идет о:

Военный эксперт напомнил, что Соединенные Штаты еще в начале февраля анонсировали предоставление Украине высокоточных дальнобойных снарядов GLSDB, поражающих цели на расстоянии до 150 км.

Однако теперь нам нужны дальнобойные ракеты, которые могли бы поражать цели на расстоянии 200–300 км. Мусиенко не исключает, что союзники в конце концов могут предоставить их.

Ракеты большей дальности позволят ВСУ разрушать логистику российских оккупантов, которые отодвинули свои склады и пункты управления на такое расстояние, чтобы до них не доставали реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Комментируя заявление Алексея Резникова, что одним из приоритетов является создание “бронированного кулака”, Мусиенко объяснил, что речь идет как об ускорении поставок уже обещанного вооружения, так и о дополнительных поставках. Ведь во время боев враг может поражать имеющуюся у ВСУ бронетехнику, поэтому запасы нужно обновлять.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко объяснил Фактам ICTV, что Рамштайн-11 будет, скорее, стандартным заседанием: в том смысле, что “не будет чего-то неожиданного, какого-то сюрприза”.

Среди возможных тем нового Рамштайна он назвал:

Что же касается дальнобойных ракет, то, по мнению эксперта, “за уровень GLSDB пока вряд ли выйдем”, то есть союзники вряд ли предоставят ракеты большей дальности, чем на 150 км.

По мнению военного эксперта, утвержденное на Рамштайне-11 вооружение будет иметь влияние на поле боя в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И до начала контрнаступления ВСУ союзники могут не успеть передать ту или иную номенклатуру вооружения или техники (по итогам заседания 21 апреля), поскольку этот процесс “происходит не так быстро”.

Современные самолеты: чего ожидать

За год существования формата Рамштайн удалось создать так называемую танковую коалицию. Однако еще одна задача остается нерешенной – это современные боевые самолеты, которые усилили бы наступательные возможности Вооруженных сил Украины на земле.

К тому же авиация является составной частью системы противовоздушной обороны. Западные истребители помогли бы уничтожать российские самолеты, терроризирующие Украину управляемыми авиабомбами.

В начале апреля во время визита в Польшу президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания авиационной коалиции для Украины.

Эту тему поднимал в марте и командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук во время симпозиума с участием членов НАТО. Он призвал создать авиационную коалицию под лозунгом: Победа на земле куется в небе!

• Что говорят в Воздушных силах

Пока что Украина получила от Польши и Словакии советские истребители МиГ-29. Однако в ВСУ объясняли, что для успешного контрнаступления необходимо завоевать превосходство в воздухе над врагом.

Это могли бы, например, обеспечить функциональные легкие истребители F-16.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что именно F-16 считаются “лучшим кандидатом”, который может стать основным боевым самолетом ВСУ. По его словам, переговоры по поставкам самолетов ведутся постоянно.

Он напомнил, что два украинских пилота недавно успешно прошли тестирование своих навыков в США. Согласно оценке американских партнеров, для украинцев программа переобучения на самолетах F-16 может быть сокращена.

По словам Игната, “потребуется гораздо меньше, чем полгода, чтобы наши летчики овладели этими самолетами”.

– Как только будет принято само решение (о поставке самолетов — Ред.), сразу на второй день командующий отправит их на обучение. Потому что нам некогда медлить, нужно защищать страну, — заявил спикер.

Игнат уточнил, что на начальном этапе речь может идти “об эскадрилье или нескольких эскадрильях” современных истребителей. В целом же Украина нуждается в примерно 4-5 бригадах многофункциональных самолетов в долгосрочной перспективе (в мирное время).

Он отметил, что именно авиация является основной ударной силой, которая может кардинально изменить ситуацию на фронте, в том числе и во время контрнаступления.

• Что говорят эксперты

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что на заседании Рамштайн-11 “могут быть сформированы уже первые контуры авиационной коалиции”. Следовательно, будет возникать вопрос, какую номенклатуру ракет к современным самолетам предоставлять Украине.

Насколько критичным является отсутствие западных истребителей для контрнаступления ВСУ, зависит исключительно от того, по какому именно сценарию оно будет происходить, объяснил эксперт. И является ли первоочередной роль авиации в этом плане.

А военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Украина в конце концов получит западные истребители, однако “не видно предпосылок, что буквально в ближайшие несколько недель они могут появиться в Украине”.

Эксперт добавил, что компенсировать отсутствие самолетов во время контрнаступления ВСУ могут хотя бы как-то современные средства ПВО и дальнобойные ракеты.

Эксперт напомнил, что Россия во время полномасштабной войны имела преимущество в воздухе над Украиной, но это не позволило ей успешно провести наступательные действия.

Что говорят на Западе

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил в своем Twitter, что встреча на авиабазе Рамштайн покажет, “насколько серьезной является коалиция в обеспечении Украины оружием, необходимым для успешной контратаки и прекращения войны”.

Next Friday’s #Ramstein meeting will show how serious is the coalition in providing #Ukraine with weaponry necessary for a successful counterattack and end the war. Sighs that war may be stuck will not help. Long range artillery and western fighters is a must. pic.twitter.com/WKqX1SDQ2x

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 18, 2023