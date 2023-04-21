Рішення не має ухвалюватись із почуття солідарності: Пісторіус про вступ України до НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що рішення про приєднання України до НАТО потрібно ухвалювати з холодною головою та гарячим серцем.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Борис Пісторіус відкидає ідею швидкого вступу України до НАТО.

За його словами, такі рішення не мають ухвалюватися лише з почуття солідарності до України.

А ще Борис Пісторіус зауважив, що хоча двері НАТО трошки прочинилися для України, проте не час розглядати питання щодо вступу.

За словами міністра оборони, питання щодо вступу України до НАТО чи Євросоюзу не буде обговорюватися на 11-му засіданні оборонного Рамштайну 21 квітня.

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