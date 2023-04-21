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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Рішення не має ухвалюватись із почуття солідарності: Пісторіус про вступ України до НАТО

Борис Пісторіус міністр оборони Німеччини
Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що рішення про приєднання України до НАТО потрібно ухвалювати з холодною головою та гарячим серцем.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Борис Пісторіус відкидає ідею швидкого вступу України до НАТО.

За його словами, такі рішення не мають ухвалюватися лише з почуття солідарності до України.

А ще Борис Пісторіус зауважив, що хоча двері НАТО трошки прочинилися для України, проте не час розглядати питання щодо вступу.

За словами міністра оборони, питання щодо вступу України до НАТО чи Євросоюзу не буде обговорюватися на 11-му засіданні оборонного Рамштайну 21 квітня.

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Джерело: ЛІГА.net
Війна в Україні, Німеччина, НАТО
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