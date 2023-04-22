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Илья Нежигай, редактор ленты

ВСУ уничтожили четыре из пяти дронов Shahed-136/131 — Воздушные силы

ВСУ уничтожили четыре из пяти дронов Shahed-136/131 — Воздушные силы
Фото: Getty Images

Украинские военные из сил противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона иранского производства Shahed-136/131, выпущенные Россией.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

— Вечером 21 апреля 2023 года около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Восток Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожено четыре из пяти шахедов, — сообщили военные.

Напомним, вечером 21 апреля на территории всех областей Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в большинстве областей тревогу отменили, но сирены продолжали работать в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Параллельно с этим, в ночь на 22 апреля, в Константиновке прогремел взрыв. Пока неизвестно, связан ли взрыв с враждебной активностью России, власти или военные не комментировали информацию о взрыве.

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ВСУ уничтожили четыре из пяти дронов Shahed-136/131 — Воздушные силы

Безпілотники, Дрони, ВСУ, Повітряні сили України
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