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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Для останніх ударів по Україні окупанти використовували нову партію Shahed – ISW

дрон Shahed Герань-2
Фото: Getty Images

Російська армія для завдання останніх ударів по Україні використовувала нову партію безпілотників-камікадзе Shahed-136/131.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські сили запустили дрони по Києву, Одеській, Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях у ніч з 19 на 20 і з 20 на 21 квітня.

Аналітики підкреслюють, що росіяни вперше за 25 днів спробували атакувати Київ, але без успіху.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 20 квітня армія РФ запустила 26 безпілотників, з яких вдалося збити 21.

21 квітня РФ випустила 12 дронів-камікадзе, з яких українські сили збили вісім.

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Раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що окупанти чекали на прибуття нової партії безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Джерело: ISW
Армія Росії, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони
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