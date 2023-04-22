Російська армія для завдання останніх ударів по Україні використовувала нову партію безпілотників-камікадзе Shahed-136/131.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські сили запустили дрони по Києву, Одеській, Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях у ніч з 19 на 20 і з 20 на 21 квітня.

Аналітики підкреслюють, що росіяни вперше за 25 днів спробували атакувати Київ, але без успіху.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 20 квітня армія РФ запустила 26 безпілотників, з яких вдалося збити 21.

21 квітня РФ випустила 12 дронів-камікадзе, з яких українські сили збили вісім.

Раніше начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що окупанти чекали на прибуття нової партії безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.