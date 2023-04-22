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Україна
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украине нужно в 10 раз больше оружия, чтобы завершить войну в 2023 году — МИД

Украине нужно в 10 раз больше оружия, чтобы завершить войну в 2023 году — МИД
Фото: МИД

Украина должна немедленно получить в 10 раз больше военной помощи, чем было от союзников до сих пор, чтобы завершить войну в 2023 году.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

– Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году, – написал он в Twitter.

Мельник призвал партнеров Украины перейти все “искусственные красные линии” и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.

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Также в ток-шоу Суспільного Новий відлік Мельник напомнил, что, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, все участники международной коалиции предоставили Украине вооруженную помощь в общей сложности на $55 млрд.

— Большая, вроде, цифра. Но если сравнить эту войну со Второй мировой войной, а, к сожалению, параллелей становится все больше, то тогда, только если взять ленд-лиз американского правительства, было предоставлено в ценах 1940-х годов пособия более чем на $50 млрд. В нынешних ценах это где-то $700-800 млрд.

Наши союзники должны осознать масштаб этой войны, помощь должна быть увеличена по меньшей мере в 10 раз прямо сейчас, – отметил замминистра иностранных дел.

Война в Украине, Военная техника, МЗС України, Рамштайн
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