Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11

Цель каждой встречи в формате Рамштайн также привлечение к ответственности преступников из России, которые развязали полномасштабную войну против Украины.

Об этом в социальной сети Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что по результатам Рамштайн-11, Россия все ближе к Нюрнбергу-2.

#Ramstein 11 results: russia is getting closer to Nuremberg II. Each meeting in this format not only provides more useful”gifts” for the #UAarmy, but also aims to bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023