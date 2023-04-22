Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Україна
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11

Резніков на базі Рамштайн

Цель каждой встречи в формате Рамштайн также привлечение к ответственности преступников из России, которые развязали полномасштабную войну против Украины.

Об этом в социальной сети Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что по результатам Рамштайн-11, Россия все ближе к Нюрнбергу-2.

— Каждая встреча в таком формате не только предоставляет больше полезных “подарков” для украинской армии, но и имеет целью привлечение преступников к ответственности, — написал министр, прикрепив фото с авиабазы США в Германии.

21 апреля на американской авиабазе в Германии завершилось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По итогам встречи Украина получит новую партию вооружения. На заседании Киевом в очередной раз поднимался вопрос поставок современных самолетов западного образца, но партнеры Украины пока не готовы принять такое решение.

Читайте также
В Пентагоне объяснили, почему не спешат с истребителями для Украины
Марк Міллі

Фото: Алексей Резников

Война в Украине, Алексей Резников, Рамштайн, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Центр Херсона под обстрелами: оккупанты бьют из минометов
обстріл Херсону
В ЕС и странах G7 склоняются к гибридному трибуналу за преступления агрессии — DW
володимир путін
Будут держать самолеты РФ на расстоянии от границ: Игнат о получении ЗРК Patriot
ЗРК Patriot
Взрывы в оккупированном Крыму и Олешках: 423-й день войны
Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11
Утечка документов США: первые данные появились через 48 часов после вторжения в Украину
Пентагон Джек Тейшейра
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь