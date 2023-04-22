Россия все ближе к Нюрнбергу-2: Резников об итогах Рамштайн-11

Цель каждой встречи в формате Рамштайн также привлечение к ответственности преступников из России, которые развязали полномасштабную войну против Украины.

Об этом в социальной сети Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что по результатам Рамштайн-11, Россия все ближе к Нюрнбергу-2.

— Каждая встреча в таком формате не только предоставляет больше полезных “подарков” для украинской армии, но и имеет целью привлечение преступников к ответственности, — написал министр, прикрепив фото с авиабазы США в Германии.

#Ramstein 11 results: russia is getting closer to Nuremberg II. Each meeting in this format not only provides more useful”gifts” for the #UAarmy, but also aims to bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023

21 апреля на американской авиабазе в Германии завершилось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По итогам встречи Украина получит новую партию вооружения. На заседании Киевом в очередной раз поднимался вопрос поставок современных самолетов западного образца, но партнеры Украины пока не готовы принять такое решение.

Фото: Алексей Резников

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