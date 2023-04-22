Україні потрібно в 10 разів більше зброї, аби завершити війну у 2023 році – МЗС

Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона мала від союзників дотепер, аби завершити війну у 2023 році.

Про це заявив заступник глави МЗС України Андрій Мельник.

– Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року, – написав він у Twitter.

Мельник закликав партнерів України перейти всі “штучні червоні лінії” і виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні.

Також у токшоу Суспільного Новий відлік Мельник нагадав, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, всі учасники міжнародної коаліції надали Україні збройну допомогу загалом на $55 млрд.

– Велика нібито цифра. Але якщо порівняти цю війну з Другою світовою війною, а, на жаль, паралелей стає все більше, то тоді, лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду, було надано у цінах 1940-х років допомоги на понад $50 млрд. У теперішніх цінах це десь $700-800 млрд…

Наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни, допомога має бути збільшена щонайменше в 10 разів прямо зараз, – зазначив заступник міністра закордонних справ.

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