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Илья Нежигай, редактор ленты

Ускоренные поставки танков в Украину и взрыв в Запорожье: 423-й день войны

Ускоренные поставки танков в Украину и взрыв в Запорожье: 423-й день войны
22 апреля, 0:31

Взрыв в Константиновке: что известно

В Константиновке Донецкой области слышно звук взрыва.

Об этом пишут местные жители в Telegram-каналах.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По словам жителей, после взрыва у некоторых с потолка посыпалась штукатурка.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрыве.

22 апреля, 0:15

Российская элита начинает отворачиваться от Путина — Писториус

Российская элита начинает отворачиваться от кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам главы МО ФРГ для издания Bild, из Москвы ему сообщают о неустойчивом положении Владимира Путина из-за поражения в войне против Украины.

— Есть много людей из старой номенклатуры, кто отворачивается, но очень негромко и в кулуарах, так оно и останется, — считает немецкий министр.

В то же время Писториус отметил, что теперь техника российских войск, которую они поднимают со складов, частично находится в плачевном состоянии.

— Это буквально древние танки 1950-х и 1960-х годов, — рассказал глава немецкого оборонного ведомства.

Война в Украине
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