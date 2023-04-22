Война в Украине

Ускоренные поставки танков в Украину и взрыв в Запорожье: 423-й день войны
Взрыв в Константиновке: что известно
В Константиновке Донецкой области слышно звук взрыва.
Об этом пишут местные жители в Telegram-каналах.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По словам жителей, после взрыва у некоторых с потолка посыпалась штукатурка.
Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрыве.
Российская элита начинает отворачиваться от Путина — Писториус
Российская элита начинает отворачиваться от кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По словам главы МО ФРГ для издания Bild, из Москвы ему сообщают о неустойчивом положении Владимира Путина из-за поражения в войне против Украины.
— Есть много людей из старой номенклатуры, кто отворачивается, но очень негромко и в кулуарах, так оно и останется, — считает немецкий министр.
В то же время Писториус отметил, что теперь техника российских войск, которую они поднимают со складов, частично находится в плачевном состоянии.
— Это буквально древние танки 1950-х и 1960-х годов, — рассказал глава немецкого оборонного ведомства.