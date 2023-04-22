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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗСУ знищили чотири з п’яти дронів Shahed-136/131 – Повітряні сили

ЗСУ знищили чотири з п’яти дронів Shahed-136/131 – Повітряні сили
Фото: Getty Images

Українські військові з сил протиповітряної оборони знищили чотири дрони іранського виробництва Shahed-136/131, випущені Росією.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

– Увечері 21 квітня 2023 року близько 19.00 години противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Схід Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти шахедів, – повідомили військові.

Нагадаємо, ввечері 21 квітня на території всіх областей України була оголошена повітряна тривога. Згодом у більшості областей тривогу скасували, але сирени продовжували працювати в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Паралельно із цим, в ніч проти 22 квітня, в Костянтинівці пролунав вибух. Наразі невідомо, чи пов’язаний вибух із ворожою активністю Росії, влада чи військові не коментували інформацію про вибух.

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Безпілотники, Дрони, ЗСУ, Повітряні сили України
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