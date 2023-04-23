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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минкульт создал комиссию для проверки Почаевской лавры – Ткаченко

Церква Похвали Пресвятої Богородиці Почаївської лаври

В Министерстве культуры и информационной политики уже создана комиссия для проверки использования объектов Почаевской лавры представителями УПЦ МП.

Как отметил в эфире общенационального телемарафона Єдині новини министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, работа в лавре на территории Тернопольской области только начинается.

Кроме того, добавляет Александр Ткаченко, создана комиссия по проверке использования объектов на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию отдельных объектов.

– Отношения между Кременецким заповедником и Почаевской лаврой иные, чем в Киево-Печерской лавре.

В Кременецком заповеднике в одном из храмов истек срок соглашения об использовании. Также в местном суде у нас есть дело относительно того, почему нас не допускают в этот храм, – сказал министр культуры и информационной политики.

В то же время, добавляет министр культуры, ведомство находится в “цивилизованном диалоге” с представителями УПЦ МП.

Отметим, что Почаевская лавра является второй после Киево-Печерской крупнейшей православной святыней Украины.

Ее комплекс состоит из 18 построек и принадлежит государству.

В апреле комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять постановление о проверке соблюдения условий договоров бесплатного пользования сооружениями Почаевской Свято-Успенской лавры со стороны религиозной организации УПЦ МП.

По словам заместителя главы комитета Евгении Кравчук, соглашение, заключенное еще в 2000-х годах, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства.

Фото: Свято-Успенская Почаевская лавра

Киево-Печерская лавра, Минкульт, Александр Ткаченко, Почаївська лавра, Тернопольская область
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