Почаевская лавра должна быть освобождена из заложников УПЦ МП: в Раде готовят проверку

Апрель, 07 в 16:16

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять постановление о проверке соблюдения условий договоров безвозмездного пользования сооружениями Почаевской Свято-Успенской лавры со стороны религиозной организации УПЦ МП.

Заместитель председателя комитета Евгения Кравчук в Facebook отметила, что договор, который заключили еще в 2000-х, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства.

— Как и почему так произошло, — хороший вопрос, однако важнее решить проблему. К сожалению, Почаевская лавра превратилась в “остров”, куда не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль, — написала она.

По словам Кравчук, в Комитете убеждены, что украинская святыня должна быть освобождена из заложников враждебной религиозной организации путем расторжения с УПЦ МП договора безвозмездного пользования и проведения соответствующей проверки.

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В Комитете считают, что Почаевская Успенская лавра, как и Киево-Печерская должна вернуться под управление государства.

3 апреля в Раде зарегистрировали проект постановления №9179 Об обращении Верховной Рады к Кабмину о расторжении с УПЦ МП договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры.

В проекте постановления говорится, что это должно быть сделано с целью защиты национальных интересов Украины, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.

Авторы постановления указывают, что после прекращения договора аренды, какая именно из конфессий должна проводить богослужения в Почаевской лавре, должны решить по взаимному согласию ПЦУ и УГКЦ.

Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко 5 апреля сообщил, что облсовет обратился к министру культуры Александру Ткаченко с требованием расторжения соглашения с представителями УПЦ МП относительно пользования Почаевской лаврой, поскольку МКИП является владельцем комплекса сооружений и только он может прекратить аренду.

Он сообщил, что рабочая группа, созданная при Тернопольском облсовете, выявила грубые нарушения законодательства относительно незаконного использования земли под Почаевской лаврой и ряд злоупотреблений временными держателями сооружений.

Почаевская лавра — вторая после Киево-Печерской крупнейшая православная святыня Украины. Она расположена в Тернопольской области. Это комплекс из 18 сооружений. Лавра в Почаеве принадлежит государству, но с 2003 года была передана в бесплатное пользование УПЦ МП на 49 лет — до 2052 года.