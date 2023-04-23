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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінкульт створив комісію для перевірки Почаївської лаври – Ткаченко

Церква Похвали Пресвятої Богородиці Почаївської лаври

У Міністерстві культури та інформаційної політики вже створено комісію для перевірки використання об’єктів Почаївської лаври представниками УПЦ МП.

Як наголосив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, робота в лаврі на території Тернопільської області лише розпочинається.

Крім того, додає Олександр Ткаченко, створено комісію з перевірки використання об’єктів на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання окремих об’єктів.

– Відносини між Кременецьким заповідником та Почаївською лаврою інакші, ніж у Києво-Печерській лаврі.

У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. Також у місцевому суді в нас є справа щодо того, чому нас не допускають до цього храму, – сказав міністр культури та інформаційної політики.

Водночас, додає міністр культури, відомство наразі перебуває в “цивілізованому діалозі” з представниками УПЦ МП.

Зауважимо, що Почаївська лавра є другою після Києво-Печерської найбільшою православною святинею України.

Її комплекс складається із 18 споруд та належить державі.

У квітні комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити постанову щодо перевірки дотримання умов договорів безоплатного користування спорудами Почаївської Свято-Успенської лаври з боку релігійної організації УПЦ МП.

За словами заступниці голови комітету Євгенії Кравчук, угода, укладена ще в 2000-х роках, є максимально незбалансованою та невигідною для держави.

Фото: Свято-Успенська Почаївська лавра

Києво-Печерська лавра, Мінкульт, Олександр Ткаченко, Почаївська лавра, Тернопільска область
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