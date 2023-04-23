Вже відправили. Незабаром Україна отримає шість Leopard 2 від Іспанії

Шість танків Leopard 2 покинули іспанське портове місто Сантандер на півночі і перебувають на шляху до України.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише CNN.

Роблес зазначила, що танки покинули Сантандер “разом із 20 важкими транспортними засобами”.

– За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні, – сказала вона.

Reuters повідомляло, що загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.

На початку березня в Іспанії завершилися військові навчання. Перші 10 українських військових екіпажів, які будуть використовувати бойові танки Leopard 2 A4, пройшли чотиритижневу підготовку в Національному навчальному центрі в іспанській Сарагосі.

Джерело : CNN

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