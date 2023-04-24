Стрельба и взрывы: опубликовано видео ночной атаки дронов на Севастополь
Сегодня под утро в оккупированном Севастополе местные жители слышали стрельбу и взрывы. Оккупационные власти сообщили, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила два надводных дрона.
На кадрах из соцсетей видно, как российские военные стреляют по цели, и в конце концов виден взрыв.
Представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку дронов на Севастополь.
По его словам, это не первая такая атака. И важно увеличивать количество таких беспилотников.
— Обычные беспилотники, движущиеся над водной поверхностью, — это довольно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА различных типов будут наращиваться, — сказал Юрий Игнат.
Сегодня утром так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбивании надводных беспилотников в городе. Якобы один БПЛА удалось сбить, а второй — сам взорвался.
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