Сегодня под утро в оккупированном Севастополе местные жители слышали стрельбу и взрывы. Оккупационные власти сообщили, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила два надводных дрона.

На кадрах из соцсетей видно, как российские военные стреляют по цели, и в конце концов виден взрыв.

Представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку дронов на Севастополь.

По его словам, это не первая такая атака. И важно увеличивать количество таких беспилотников.

— Обычные беспилотники, движущиеся над водной поверхностью, — это довольно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА различных типов будут наращиваться, — сказал Юрий Игнат.

Сегодня утром так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбивании надводных беспилотников в городе. Якобы один БПЛА удалось сбить, а второй — сам взорвался.

Фото: скриншот

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