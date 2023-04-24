Сьогодні під ранок в окупованому Севастополі місцеві жителі чути стрілянину та вибухи. Окупаційна влада повідомила, що російська протиповітряна оборона нібито знищила два надводні дрони.

На кадрах із соцмереж видно, як російські військові стріляють по цілі, і зрештою видно вибух.

Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував нічну атаку дронів на Севастополь.

За його словами, це не перша така атака. І важливо збільшувати кількість таких безпілотників.

– Звичайні безпілотники, що рухаються над водною поверхнею, – це доволі непроста ціль, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися, – сказав Юрій Ігнат.

Сьогодні зранку так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про збиття надводних безпілотників у місті. Нібито один БПЛА вдалося збити, а другий – сам вибухнув.

Фото: скриншот

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