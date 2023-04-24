Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированном Севастополе на рассвете прогремели взрывы
В Севастополе на рассвете слышали взрывы: оккупанты заявляют о якобы надводных беспилотниках.
Об этом в Telegram сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, около 4-х утра российский флот якобы отражал атаку надводных беспилотников на внешнем рейде.
Впоследствии Развожаев заявил об уничтожении одного надводного дрона, а второй взорвался сам.
По его словам, все произошло на внешнем рейде и якобы никакие объекты не повреждены.
13 апреля сообщалось, что в Севастополе раздавались звуки стрельбы.
Также местные СМИ писали, что в Севастополе отменили парад на 9 мая.
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