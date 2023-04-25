В апреле 2023 года среднесуточное количество потерь армии России в Украине упало ориентировочно на 30% после чрезвычайно больших данных в январе-марте.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, если в марте на фронте Силы обороны ежесуточно уничтожали ориентировочно 776 российских оккупантов, то в апреле количество потерь составляет около 568.

В разведке Минобороны Великобритании не могут проверить методологию, по которой украинская сторона считает ликвидированных захватчиков, но общая тенденция, подчеркивают британские разведчики, предположительно точна.

Британские разведчики считают, что статистика потерь РФ упала из-за провала зимнего наступления россиян и сосредоточенности оккупантов на подготовке к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Напомним, что по состоянию на 25 апреля российские военные наступают на трех направлениях – Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 43 вражеских атаки.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Ministry of Defence

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