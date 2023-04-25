У квітні 2023 року середньодобова кількість втрат армії Росії в Україні впала орієнтовно на 30% після надзвичайно великих даних у січні-березні.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, якщо в березні на фронті Сили оборони щодоби знищували орієнтовно 776 російських окупантів, то в квітні кількість втрат становить близько 568.

У розвідці Міноборони Великої Британії не можуть перевірити методологію, за якою українська сторона рахує ліквідованих загарбників, але загальна тенденція, наголошують британські розвідники, ймовірно, точна.

Британські розвідники вважають, що статистика втрат РФ впала через провал зимового наступу росіян та зосередженість окупантів на підготовці до контрнаступу Збройних сил України.

Нагадаємо, що станом на 25 квітня російські військові наступають на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 43 ворожі атаки.

Найзапекліші бої точаться за Бахмут та Мар’їнку Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.