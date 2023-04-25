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Україна
Марта Бондаренко, редактор ленты

Пентагон передаст Украине танки Abrams до конца года

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Американские танки Abrams М1А1 поступят в Украину до конца 2023 года. Сейчас идет подготовка личного состава в Германии.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Вскоре США перебросят в Германию танки М1 Abrams, которые будут использовать только для учений украинских подразделений в Графенвере. Боевые танки передадут Украине отдельно — они будут отличаться от учебных.

— Эти танки (которые отправят в Германию — Ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину, — уточнил представитель оборонного ведомства США.

Учебные танки выделяются не из запасов США, их привезут из других мест хранения, что позволит ускорить подготовку и пересылку боевых машин в Украину.

По словам Патрика Райдера, боевые М1 Abrams предназначены для применения непосредственно в реальных условиях и будут соответственно оснащены.

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Пентагон передаст Украине танки Abrams до конца года

Райдер ожидает, что подготовка личного состава ВСУ на американских танках, а также передача в Украину отдельных Abrams состоится до конца года.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания 11-го Рамштайна сообщил, что украинские военные начнут тренировки на танках M1 Abrams в Германии в ближайшие недели.

Источник: Укринформ
Война в Украине, Пентагон, Танки для Украины
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