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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пентагон передасть Україні танки Abrams до кінця року

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Американські танки Abrams М1А1 надійдуть в Україну до кінця 2023 року. Зараз триває підготовка особового складу у Німеччині.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Незабаром США перекинуть до Німеччини танки М1 Abrams, які будуть використовувати лише для навчань українських підрозділів у Графенвері. Бойові танки передадуть Україні окремо – вони відрізнятимуться від навчальних.

– Ці танки (які відправлять до Німеччини – Ред.) призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну, – уточнив представник оборонного відомства США.

Навчальні танки виділяються не із запасів США, їх привезуть з інших місць зберігання, що дасть змогу пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні.

За словами Патріка Райдера, бойові М1 Abrams призначені для застосування безпосередньо в реальних умовах і будуть відповідно оснащені.

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Пентагон передасть Україні танки Abrams до кінця року

Райдер очікує, що підготовка особового складу ЗСУ на американських танках, а також передання в Україну окремих Abrams відбудеться до кінця року.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками засідання 11-го Рамштайну повідомив, що українські військові почнуть тренування на танках M1 Abrams у Німеччині найближчими тижнями.

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Пентагон, Танки для України
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