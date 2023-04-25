После взрывов РФ усилила оборону Севастополя, в частности боевыми дельфинами — СМИ

Вход в Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму, куда смогли прорваться надводные беспилотники, защищен как минимум шестью слоями физических барьеров.

Как отмечает издание морского флота Великобритании Naval News, речь идет о патрульных катерах, вертолетных патрулях, боевых дельфинах и артиллерийских установках.

Отмечается, что атака надводных беспилотников 24 апреля произошла тогда, когда Россия прилагает значительные усилия для усиления защиты гавани от таких атак.

В издании указано, что такая усиленная защита прежде всего направлена для защиты от украинских морских беспилотников и якобы “благодаря такой обороне 24 апреля ни один из беспилотников не попал в бухту”.

Утром 24 апреля во временно оккупированном Севастополе местные жители слышали стрельбу и взрывы. Оккупационные власти сообщили, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила два надводных дрона.

Представитель Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя ночную атаку дронов на Севастополь заявил, что это не первая такая атака. И важно увеличивать количество таких беспилотников.

Он отметил, что обычные беспилотники, движущиеся над водной поверхностью, это довольно непростая цель, которую трудно поразить.

Источник: Naval News

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