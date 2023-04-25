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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Після вибухів РФ посилила оборону Севастополя, зокрема бойовими дельфінами – ЗМІ

дельфіни
Фото: Unsplash

Вхід у Севастопольську бухту в тимчасово окупованому Криму, куди змогли прорватися надводні безпілотники, захищений щонайменше шістьма шарами фізичних бар’єрів.

Як зазначає видання морського флоту Великої Британії Naval News, йдеться про патрульні катери, вертолітні патрулі, бойових дельфінів та артилерійські установки.

Зазначається, що атака надводних безпілотників 24 квітня сталася тоді, коли Росія докладає значних зусиль для посилення захисту гавані від таких атак.

Після вибухів РФ посилила оборону Севастополя, зокрема бойовими дельфінами – ЗМІ

Фото: Naval News

У виданні вказано, що такий посилений захист насамперед спрямований для захисту від українських морських безпілотників і нібито “завдяки такій обороні 24 квітня жоден із безпілотників не потрапив до бухти”.

Зранку 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі місцеві жителі чули стрілянину та вибухи. Окупаційна влада повідомила, що російська протиповітряна оборона нібито знищила два надводні дрони.

Речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи нічну атаку дронів на Севастополь заявив, що це не перша така атака. І важливо збільшувати кількість таких безпілотників.

Він зазначив, що звичайні безпілотники, які рухаються над водною поверхнею, це досить непроста ціль, яку важко вразити.

Джерело: Naval News

Війна в Україні, Дрони, Крим, Севастополь
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