Вооруженные силы Украины продолжают оборону Бахмута (Донецкая область). Для этого есть ряд важных военных причин.

Об этом рассказал командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он отметил, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на захвате Бахмута.

Сырский объяснил, что для оккупантов Восток Украины является единственным участком фронта, где с начала полномасштабной войны они достигли хоть какого-то продвижения. К тому же, после поражений на Севере и Юге Украины Кремлю нужны хоть минимальные “успехи”.

– План “завоевать Украину за три дня” трансформировался в девятимесячные попытки вокруг небольшого города… Не овладев им, оккупанты не смогут развивать наступление в направлении Краматорска и Северска. Поэтому российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую “битву за Сталинград”, — объяснил генерал, напомнив, что РФ не жалеет человеческих или материальных ресурсов для достижения своих целей.

Сырский подчеркнул, что бои за Бахмут имеют важное значение не только для оккупантов, но и для нашей обороны. Генерал озвучил пять причин, объясняющих целесообразность длительной обороны города:

1. Бахмут является важным узлом обороны. Его удержание обеспечивает устойчивость всей группировки украинских войск на том направлении.

2. Город имеет удачное расположение на холмах, окружен реками, и это способствует осуществлению обороны. То есть Бахмут является своеобразной “природной крепостью”.

3. Украинские военные сейчас ведут оборону на левом берегу реки Бахмутовка. Там многоэтажная застройка и развитая инфраструктура, что способствует защите города от врага.

4. Бои в пределах Бахмута требуют особых навыков. Они создают “трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи”.

5. Город является частью Константиновско-Краматорской агломерации. Так что оборона Бахмута исключает выход врага во фланг и тыл ВСУ на Лисичанском и Донецком направлениях.

Генерал Сырский напомнил, что украинские воины в течение месяцев сдерживают наступление врага на этом направлении и не позволяют ему расширять фронт.

Кроме того, ВСУ наносят путинским войскам значительные потери, уничтожая их наиболее профессиональные подразделения, военную технику и вооружение.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска 23 и 24 апреля продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, однако не смогли добиться успехов.

Фото: Telegram Александра Сырского

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