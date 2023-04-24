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В Бахмуте украинские защитники не только держат оборону, но и контратакуют — Сырский

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия россиян потерпели неудачу.

Об этом сообщают Сухопутные войска.

Указано, что командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский сегодня работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Решения по организации обороны принимаются на месте.

Войска РФ не оставляют цель окружить Бахмут и используют для этого все возможные силы и средства, вплоть до тотального разрушения города. В то же время украинские защитники не только держат оборону, но и активно контратакуют.

— Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время, — сказал Сырский.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что российское командование во что бы то ни стало хочет захватить Бахмут до начала контрнаступления Сил обороны Украины.

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Бахмут

Источник: Сухопутные войска

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Александр Сырский
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