Збройні сили України продовжують оборону Бахмута (Донецька область). Для цього є низка важливих військових причин.

Про це розповів командувач Східним угрупованням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні Бахмута.

Сирський пояснив, що для окупантів Схід України є єдиною ділянкою фронту, де від початку повномасштабної війни вони досягли хоч якогось просування. До того ж після поразок на Півночі та Півдні України Кремлю потрібні хоч мінімальні “успіхи”.

– План “завоювати Україну за три дні” трансформувався у дев’ятимісячні спроби довкола невеликого міста… Не оволодівши ним, окупанти не зможуть розвивати наступ у напрямку Краматорська та Сіверська. Тому російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу “битву за Сталінград”, – пояснив генерал, нагадавши, що РФ не шкодує людських чи матеріальних ресурсів для досягнення своїх цілей.

Сирський наголосив, що бої за Бахмут мають важливе значення не лише для окупантів, а й для нашої оборони. Генерал озвучив п’ять причин, які пояснюють доцільність тривалої оборони міста:

1. Бахмут є важливим вузлом оборони. Його утримання забезпечує стійкість всього угруповання українських військ на тому напрямку.

2. Місто має вдале розташування на пагорбах, оточене річками, тож це сприяє здійсненню оборони. Тобто Бахмут є своєрідною “природною фортецею”.

3. Українські військові зараз ведуть оборону на лівому березі річки Бахмутівка. Там є багатоповерхова забудова та розвинена інфраструктура, що сприяє захисту міста від ворога.

4. Бої в межах Бахмута потребують особливих навичок. Вони створюють “труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу”.

5. Місто є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації. Тож оборона Бахмута виключає вихід ворога у фланг і тил ЗСУ на Лисичанському та Донецькому напрямках.

Генерал Сирський нагадав, що українські воїни протягом місяців стримують наступ ворога на цьому напрямку і не дозволяють йому розширювати фронт.

Крім того, ЗСУ завдають путінським військам значних втрат, знищуючи їхні найбільш професійні підрозділи, військову техніку та озброєння.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська 23 і 24 квітня продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, проте не змогли досягнути успіхів.

Фото: Telegram Олександра Сирського

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