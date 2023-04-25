РФ держит в приграничье на севере Украины и в Беларуси 17 тыс. военных – Наев

В приграничных с Украиной Брянской и Курской областях, а также в Беларуси Россия удерживает около 17 тыс. своих военных, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

— К действиям на северном направлении противник привлекает две группировки прикрытия государственной границы, которые развернуты в южной части Беларуси и на территориях Брянской и Курской областей России, общей численностью около 17 тыс. человек, — уточнил он.

Также, по его словам, на полигонах Беларуси находятся около 2 800 российских военных, а на местных военных аэродромах стоят самолеты и вертолеты ВС РФ.

В то же время генерал заверил, что ситуация на северных границах контролируемая, хотя враг продолжает обстреливать из артиллерии приграничные районы Сумской и Черниговской областей и проводит воздушную разведку для нанесения ударов.

— Вражеские авиаудары наносятся преимущественно по военным объектам и инфраструктуре. Но, к большому сожалению, в результате этих ударов есть многочисленные случаи разрушения гражданских объектов и жертв среди местного населения, — добавил Наев.

Генерал сообщил, что на северном направлении постоянно продолжается работа по усилению группировки войск, подготовке резервов, перевооружению на современные иностранные образцы, совершенствованию фортификационных сооружений, повышению плотности минирования пограничных полос и проводятся учения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 426-е сутки.

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Фото: Командование Объединенных сил ВС Украины

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