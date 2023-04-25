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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ тримає у прикордонні на півночі України та в Білорусі 17 тис. військових – Наєв

Сергій Наєв

У прикордонних із Україною Брянській і Курській областях, а також у Білорусі Росія утримує близько 17 тис. своїх військових, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

– До дій на північному напрямку противник залучає два угруповання прикриття державного кордону, які розгорнуті у південній частині Білорусі та на територіях Брянської і Курської областей Росії, загальною чисельністю близько 17 тис. осіб, – уточнив він.

Також, за його словами, на полігонах Білорусі перебувають близько 2 800 російських військових, а на місцевих військових аеродромах стоять літаки та гелікоптери ЗС РФ.

Водночас генерал запевнив, що ситуація на північних кордонах контрольована, хоча ворог продовжує обстрілювати із артилерії прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей і проводить повітряну розвідку для завдання ударів.

– Ворожих авіаударів завдають переважно по військових об’єктах та інфраструктурі. Але, на превеликий жаль, внаслідок цих ударів є численні випадки руйнування цивільних об’єктів і жертви серед місцевого населення, – додав Наєв.

Генерал повідомив, що на північному напрямку постійно триває робота з підсилення угруповання військ, підготовки резервів, переозброєння на сучасні іноземні зразки, вдосконалення фортифікаційних споруд, підвищення щільності мінування прикордонних смуг, а також проводяться навчання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 426-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Командування Об’єднаних сил ЗС України

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