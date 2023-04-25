Что для казино онлайн принесет принятие законопроекта №2713-Д

Казино онлайн ожидают принятия закона №2713-Д

Большинство казино онлайн, которые работают легально на украинском гемблинговом рынке, давно ожидают принятия законопроекта №2713-Д, который бы урегулировал все налоговые вопросы в отечественном игорном бизнесе.

Однако такая инициатива нравится далеко не всем. О важности нового закона, а также о его противниках – далее в материале.

Что для казино онлайн принесет новый закон

После легализации гемблинга в Украине на местный рынок игорного бизнеса начали заходить как отечественные, так и иностранные компании. Правда, первоначальные налоговые ставки были довольно строгими в отношении операторов.

Сейчас смотрят

Легальный онлайн-сегмент смог справиться с высокими налоговыми ставками за счет своей распространенности, а вот лайв-индустрии повезло значительно меньше. С началом полномасштабного военного вторжения многие наземные учреждения были вынуждены прекратить свою работу.

Топ онлайн-казино удержались на плаву благодаря отсрочкам на оплату лицензий и другим налоговым льготам. Даже их отмена в начале 2023 года не помешала самым популярным платформам оплатить задолженности, хоть это и сильно ударило по карманам гемблинговых операторов.

Сейчас организаторы азартных игр надеются на принятие законопроекта №2713-Д, который существенно упростит систему налогообложения и лицензирования для онлайн-казино.

Предлагается установить для онлайн-платформ ставку в размере 10% от общего дохода вместо 18%, что были раньше. Несмотря на это, налог на прибыль никуда не исчезает. Ожидается, что проект закона примут уже на ближайших заседаниях.

Кто выступает против снижения налогов для гемблинга

Свой протест с просьбой отозвать законопроект №2713-Д высказал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Представители организации заявили, что принятие этого закона будет способствовать распространению зависимости от азартных игр среди украинцев.

Также представители Совета возмутились снижением налоговых ставок для онлайн-казино во время войны, утверждая, что это приведет к уменьшению поступлений в госказну. Совет церквей уже несколько раз последовательно призывал не принимать данный законопроект.

Как законопроект №2713-Д поможет украинской экономике

Все утверждения противников принятия закона №2713-Д разбиваются о тот факт, что уменьшение налоговой нагрузки на ту или иную отрасль почти всегда приводит к ее стремительному развитию.

Благодаря снижению налогов для казино онлайн те операторы, которые до этого не хотели или не могли работать на украинском гемблинговом рынке легально, получат благоприятный климат и будут заходить на местный рынок на законной основе. А легальная работа всегда облагается налогом, а значит – увеличивает поступления в госбюджет.

Источник: Cardmates

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.