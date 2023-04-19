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Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

В Украине официально заработал реестр самоисключенных игроков казино

Казино, азартні ігри

В апреле 2023 года в Украине официально начинает работать реестр граждан, которые не допускаются к участию в азартных играх. Этот список един и для офлайн, и для онлайн-заведений.

Об этом сообщила КРАИЛ на официальном сайте регулятора.

Разработчики данного реестра заявляют, что он поможет бороться с таким социальным явлением, как лудомания и сможет воплотить в реальности принципы ответственной игры.

Как будет функционировать реестр

В соответствии с нововведениями, лицензионные интернет казино и их аналоги в реальном мире, работающие по лицензии КРАИЛ, будут предоставлять возможность самоограничения для всех игроков.

Это значит, что любой игрок может самостоятельно запретить себе посещать обычные и онлайн-казино, а также заходить на сайты букмекерских контор и лотерей. Запрет можно поставить на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Что потребуется для записи

Чтобы человек, страдающий от игровой зависимости, мог обезопасить себя от срывов, он должен написать заявление. Казино или непосредственно КРАИЛ принимают обращение от физлица, предварительно идентифицировав его личность.

Помимо этого, не допускаются к азартным развлечениям все люди моложе 21 года. Об этом сообщается в документе профильного закона.

Также в черный список человека может внести ближайший родственник или официальный представитель. Законным основанием для ограничения будет считаться и решение суда.

Как не попасть в черный список

Если вы хотите и дальше продолжать играть, и не испытываете проблем с зависимостью или финансами, то стоит знать о двух условиях допуска к азартным играм.

Стоит отметить, что лучше не рассчитывать на крупные выигрыши, а заходить в казино исключительно для удовольствия.

Первое условие, которому нужно соответствовать, — возраст от 21 года. Второе условие — отсутствие финансовых трудностей.

Суд может отправить человека в реестр, если его долги суммарно превышают 250 тыс. грн. Это касается любых долгов — от алиментов и субсидий до ипотечных кредитов.

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