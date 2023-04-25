Що для казино онлайн принесе ухвалення законопроєкту №2713-Д

Казино онлайн очікують на ухвалення закону №2713-Д

Більшість казино онлайн, які працюють легально на українському гемблінговому ринку, давно очікують на ухвалення законопроєкту №2713-Д, який би врегулював усі податкові питання у вітчизняному гральному бізнесі.

Проте така ініціатива подобається далеко не всім. Про важливість нового закону, а також про його противників – далі у матеріалі.

Що для казино онлайн принесе новий закон

Після легалізації гемблінгу в Україні на місцевий ринок грального бізнесу почали заходити як вітчизняні, так і іноземні компанії. Щоправда, початкові податкові ставки були доволі суворими стосовно операторів.

Легальний онлайн-сегмент зміг впоратися з високими податковими ставками за рахунок своєї поширеності, а от лайв-індустрії пощастило значно менше. Із початком повномасштабного військового вторгнення багато наземних закладів були вимушені припинити свою роботу.

Топові онлайн-казино втрималися на плаву завдяки відстрочкам на оплату ліцензій та іншим податковим пільгам. Навіть їхнє скасування на початку 2023 року не завадило найпопулярнішим платформам оплатити заборгованості, хоч це і значно вдарило по кишенях гемблінгових операторів.

Наразі організатори азартних ігор сподіваються на ухвалення законопроєкту №2713-Д, який суттєво спростить систему оподаткування та ліцензування для онлайн-казино.

Пропонується встановити для онлайн-платформ ставку у розмірі 10% від загального доходу замість 18%, як було раніше. Попри це, податок на прибуток нікуди не зникає. Очікується, що проєкт закону ухвалять вже на найближчих засіданнях.

Хто виступає проти зниження податків для гемблінгу

Свій протест із проханням відкликати законопроєкт №2713-Д висловила Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. Представники організації заявили, що ухвалення цього закону сприятиме поширенню залежності від азартних ігор серед українців.

Також представники Ради обурились зниженням податкових ставок для онлайн-казино в час війни, стверджуючи, що це призведе до зменшення надходжень у держказну. Рада церков уже декілька разів послідовно закликала не ухвалювати цей законопроєкт.

Як законопроєкт №2713-Д допоможе українській економіці

Усі твердження противників ухвалення закону №2713-Д розбиваються об той факт, що зменшення податкового навантаження на ту чи іншу галузь майже завжди зумовлює її стрімкий розвиток.

Завдяки зниженню податків для казино онлайн ті оператори, які досі не хотіли чи не могли працювати на українському гемблінговому ринку легально, отримають сприятливий клімат і заходитимуть на місцевий ринок на законній основі. А легальна робота завжди оподатковується, а отже – збільшує надходження до держбюджету.

Джерело: Cardmates

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.