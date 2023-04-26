Кулеба рассказал, какой мирный план готов обсуждать Украина

Украина готова обсуждать мирные планы о завершении войны, если они не подразумевают заморозку войны или отказ от своих территорий.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN. Он отметил, что на кону стоит надежное и безопасное будущее украинского народа.

— Мы готовы обсудить любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или уступке территории Украины России, — сказал он.

Источник : CNN

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