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Україна
Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle

Кулеба рассказал, какой мирный план готов обсуждать Украина

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Украина готова обсуждать мирные планы о завершении войны, если они не подразумевают заморозку войны или отказ от своих территорий.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN. Он отметил, что на кону стоит надежное и безопасное будущее украинского народа.

— Мы готовы обсудить любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или уступке территории Украины России, — сказал он.

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Кулеба рассказал, какой мирный план готов обсуждать Украина

Источник: CNN
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