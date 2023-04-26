Кулеба розповів, який мирний план готова обговорювати Україна

Україна готова обговорювати мирні плани щодо завершення війни, якщо вони не передбачають заморожування війни чи відмову від своїх територій.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN. Він зазначив, що на кону стоїть надійне та безпечне майбутнє українського народу.

– Ми готові обговорити будь-який мирний план, який не призведе до заморожування конфлікту чи поступки території України Росії, – сказав він.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.