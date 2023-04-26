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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Кулеба розповів, який мирний план готова обговорювати Україна

Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Україна готова обговорювати мирні плани щодо завершення війни, якщо вони не передбачають заморожування війни чи відмову від своїх територій.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN. Він зазначив, що на кону стоїть надійне та безпечне майбутнє українського народу.

– Ми готові обговорити будь-який мирний план, який не призведе до заморожування конфлікту чи поступки території України Росії, – сказав він.

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Джерело: CNN
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