В настоящее время в западных районах Бахмута Донецкой области проходят активные боевые действия на ближних дистанциях.

Главным событием последней недели, по данным разведки Минобороны Великобритании, стали бои в окрестностях города, особенно возле села Хромово.

Там Силы обороны Украины стремятся сохранить контроль над своим маршрутом снабжения по трассе 0506.

Британские разведчики предполагают, что другие варианты поставок ВСУ в Бахмут, вероятно, осложнены из-за бездорожья.

Поскольку Бахмут выдерживает атаки уже более 11 месяцев, украинская оборона города, добавляют в британском оборонном ведомстве, теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонной зоны, к которой относится и Часов Яр на западе.

Отметим, что по состоянию на 26 апреля в армии РФ провалилось наступление в сторону населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещеевка на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ТРО Медіа

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