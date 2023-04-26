В окрестностях Бахмута – бои: ВСУ стремятся сохранить контроль над трассой 0506
В настоящее время в западных районах Бахмута Донецкой области проходят активные боевые действия на ближних дистанциях.
Главным событием последней недели, по данным разведки Минобороны Великобритании, стали бои в окрестностях города, особенно возле села Хромово.
Там Силы обороны Украины стремятся сохранить контроль над своим маршрутом снабжения по трассе 0506.
Британские разведчики предполагают, что другие варианты поставок ВСУ в Бахмут, вероятно, осложнены из-за бездорожья.
Поскольку Бахмут выдерживает атаки уже более 11 месяцев, украинская оборона города, добавляют в британском оборонном ведомстве, теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонной зоны, к которой относится и Часов Яр на западе.
Отметим, что по состоянию на 26 апреля в армии РФ провалилось наступление в сторону населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещеевка на Бахмутском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: ТРО Медіа