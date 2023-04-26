Война в Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
Взрывы в Херсоне и Запорожье: 427-й день войны
26 апреля, 1:17
ЮАР не планирует выходить из МУС, как ранее заявил президент страны
Поздно вечером власти Южной Африки дезавуировали заявления о том, что страна допускает возможность выхода из договора об учреждении Международного уголовного суда в Гааге.
Об этом пишет издание AFP.
В августе в ЮАР пройдет саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить и Путина, но он подлежит аресту по ордеру МУС, юрисдикцию которого признает и Южная Африка.
Ранее президент ЮАР заявил, что его страна может выйти из МУС.
26 апреля, 0:51
Взрывы прогремели в Херсоне: что известно
В Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщают журналисты Суспільного из города.
Перед этим в области воздушная тревога объявлена не была.
Сейчас власти Херсонской области не комментировали информацию о взрывах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.