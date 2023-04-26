Война в Украине

26 апреля, 1:17

ЮАР не планирует выходить из МУС, как ранее заявил президент страны

Поздно вечером власти Южной Африки дезавуировали заявления о том, что страна допускает возможность выхода из договора об учреждении Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом пишет издание AFP.

В августе в ЮАР пройдет саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить и Путина, но он подлежит аресту по ордеру МУС, юрисдикцию которого признает и Южная Африка.

Ранее президент ЮАР заявил, что его страна может выйти из МУС.