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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Херсоне и Запорожье: 427-й день войны

Взрывы в Херсоне и Запорожье: 427-й день войны
26 апреля, 1:17

ЮАР не планирует выходить из МУС, как ранее заявил президент страны

Поздно вечером власти Южной Африки дезавуировали заявления о том, что страна допускает возможность выхода из договора об учреждении Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом пишет издание AFP.

В августе в ЮАР пройдет саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить и Путина, но он подлежит аресту по ордеру МУС, юрисдикцию которого признает и Южная Африка.

Ранее президент ЮАР заявил, что его страна может выйти из МУС.

26 апреля, 0:51

Взрывы прогремели в Херсоне: что известно

В Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают журналисты Суспільного из города.

Перед этим в области воздушная тревога объявлена не была.

Сейчас власти Херсонской области не комментировали информацию о взрывах.

Война в Украине
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