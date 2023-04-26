На околицях Бахмута – бої: ЗСУ прагнуть зберегти контроль над трасою 0506

Нині в західних районах Бахмута Донецької області відбуваються активні бойові дії на ближніх дистанціях.

Головною подією останнього тижня, за даними розвідки Міноборони Великої Британії, стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове.

Там Сили оборони України прагнуть зберегти контроль над своїм маршрутом постачання трасою 0506.

Британські розвідники припускають, що інші варіанти постачань ЗСУ до Бахмута, ймовірно, ускладнені через бездоріжжя.

Оскільки Бахмут витримує атаки вже понад 11 місяців, українська оборона міста, додають у британському оборонному відомстві, тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої належить і Часів Яр на заході.

Зауважимо, що станом на 26 квітня в армії РФ провалився наступ у бік населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ТРО Медіа

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