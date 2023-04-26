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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На околицях Бахмута – бої: ЗСУ прагнуть зберегти контроль над трасою 0506

Бої на фронті

Нині в західних районах Бахмута Донецької області відбуваються активні бойові дії на ближніх дистанціях.

Головною подією останнього тижня, за даними розвідки Міноборони Великої Британії, стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове.

Карта бойових дій довкола Бахмута 25 квітня 2023

Фото: ISW

Там Сили оборони України прагнуть зберегти контроль над своїм маршрутом постачання трасою 0506.

Британські розвідники припускають, що інші варіанти постачань ЗСУ до Бахмута, ймовірно, ускладнені через бездоріжжя.

Оскільки Бахмут витримує атаки вже понад 11 місяців, українська оборона міста, додають у британському оборонному відомстві, тепер інтегрована як один з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої належить і Часів Яр на заході.

Зауважимо, що станом на 26 квітня в армії РФ провалився наступ у бік населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 427-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ТРО Медіа

Бахмут, Війна в Україні, Велика Британія, Донецька область, Розвідка, Російська агресія, РФ
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