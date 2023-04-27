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Україна
Илья Нежигай, редактор ленты

РФ снова заблокировала коридор в рамках Черноморской зерновой инициативы – ВМС ВСУ

РФ снова заблокировала коридор в рамках Черноморской зерновой инициативы – ВМС ВСУ

Российская Федерация снова заблокировала коридор для торговых судов в рамках Черноморской зерновой инициативы

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ на своей странице в Facebook.

— Сегодня, 26.04.2023, Черноморский зерновой коридор в очередной раз приостановлен российской стороной. Так, 25.04.2023 в Совместном координационном центре (г. Стамбул) представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, который действует в рамках Черноморской Инициативы по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов морским путем, — говорится в сообщении.

Известно о четырех судах, которые не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный в среду. Еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины. Речь идет, в частности, о корабле Akdeniz-M, зафрахтованном Всемирной продовольственной программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию.

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В ВМС ВСУ также опровергли данные, что Украина якобы запретила движение торговых кораблей.

— Кроме того, с утра 26.04.2023 в сети Интернет начала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Большой Одессы. Такая информация абсолютно не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Военные отметили, что украинская сторона неуклонно выполняет все возложенные на нее Черноморской зерновой инициативыой обязательства и прилагает максимум усилий на поддержание и расширение экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах Украины.

Напомним, по данным ООН, зерновым коридором из украинских портов на 25 апреля отправлено 28,9 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

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Фото: Andriy Yermak

ВМС України, Зерно, ВСУ, Россия, Черное море
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